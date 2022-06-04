حمادة هلال: أتمنى تقديم جزء عاشر من «المداح».. وفيلمي الجديد مع كريم فهمي

أعرب الفنان حمادة هلال عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذى حققه مسلسله الأخير «المداح» الذي عُرض مؤخرًا الجزء الثاني منه، مؤكدًا أنه يتمنى تقديم عدة أجزاء منه خلال السنوات المقبلة.

حمادة هلال: سعيد بنجاح الجزء الثاني من المداح

حمادة هلال قال في تصريحات لـ«الوطن»: «سعيد للغاية بنجاح مسلسل المداح، عن نفسي أتمنى تقديم جزء ثالث ورابع إلى أن نصل إلى الجزء العاشر، خاصة أن العمل حقق نجاحًا منقطع النظير».

وأشار «هلال» إلى أنه سيقدم خلال الفترة المقبلة عددًا من الأغنيات الجديدة من بينها أغنيته الجديدة روح الروح التي تخطت حاجز مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

حمادة هلال، حصد مؤخرًا جائزة خاصة على هامش حفل جوائز «الميما»، الذي أقيم منذ أيام قليلة، بأحد الفنادق بمنطقة القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى مثل كارمن سليمان وأحمد سعد ورامي صبري

حمادة هلال: فيلمي الجديد سيكون مع الفنان كريم فهمي

وعن السينما، قال حمادة هلال: «كنت أعمل جاهدًا على تقديم جزء ثان من فيلم حلم العمر، ولكن العمل توقف مرة أخرى، ولذلك لدي فكرة عمل أقدمها مع الفنان كريم فهمي في فيلم لايت كوميدي رومانسي، وهو أول عمل يكتبه كريم فهمي لغيره منذ فترة طويلة، وأتمنى أن يخرج العمل للنور قريبا».

يذكر أن آخر أفلام حمادة هلال كان قد طرح منذ سنوات تحت عنوان «شنطة حمزة» وحقق الفيلم نجاحًا جيدًا مقارنة بأفلامه السابقة.