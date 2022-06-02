حمادة هلال يتصدر التريند في 12دولة عربية بكليب «روح الروح»

تصدر الفنان حمادة هلال «التريند» في 12 دولة عربية، بكليب «روح الروح»، الذي طرحه منذ أيام.

واحتفل حمادة هلال مع جمهوره عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بتصدره التريند في 12 دولة عربية، هي: «مصر، الإمارات، تونس، السعودية، المغرب، الكويت، لبنان، الجزائر، ليبيا، سوريا، اليمن، الأردن».

كليب روح الروح

كليب روح الروح من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، وإخراج كريم مسلم، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

واقترب حمادة هلال من تحقيق مليون ونصف مشاهدة عبر «يوتيوب»، بعد أسبوع من طرح الكليب.

كلمات أغنية روح الروح

وتقول كلمات الأغنية:

يا اللي بتتقل علي لخص… يلا وتعالي ليه كل ما… أقول باحبك تترد الحب اشتغاله.. قلبي من يوم ما حبك.… مش عارف أوصف له حال بيتك.. ده حضني ولو مشيت. هيجي لي قرار إزاله لا.. وألف لا أنا مش هقبل إلا بك.…لا تبعد إيه غصبن عنك أنا.. لي فيك بص هقولها بصراحة.… ومش هاجيبها بشكل شيك.. احسبها زي ما تحسبها بالعافية.… أنا هبقى لك اسمع يا روح الروح… مش هاسيبك مني تروح.… لو فكر تخرج من قلبي مش هتلق قلبك مفتوح.. بص هاقولك ايه ولا أقول وتمشي عليه.. أنت لي لوحدي وبس وما تسالش.… إزاي وليه اسمع يا روح الروح…مش هاسيبك مني تروح هتفكر.… تخرج من قلبي مش هتلاقي قلبك مفتوح.. بص شوف هاقول لك ايه.