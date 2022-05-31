حمادة هلال يتصدر تريند يوتيوب بكليب «روح الروح»

نجاحات كبيرة حققها فيديو كليب أغنية روح الروح، أحدث أعمال حمادة هلال، الذي تصدر به التريند على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وحقق الكليب نسب مشاهدات عالية تجاوزت المليون و100 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب بعد أقل من أسبوع على طرحه، ولا تزال الأغنية تتصدر المحتوى الموسيقي الرائج على الموقع داخل مصر، كما تصدرت الأغنية التريند في أغلب الدول العربية منها السعودية والكويت والإمارات، إضافة إلى تصدرها تريند موقع تويتر.

حمادة هلال يعرب عن سعادته بنجاح روح الروح

على جانب آخر، أعرب حمادة هلال، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الكليب وتجاوزه المليون مشاهدة على يوتيوب، بعد أيام من طرحه، مؤكدا أنه حرص على تقديم عمل فني يحظى بإعجاب وإشادة الكثير من جمهوره في مصر والوطن العربي.

أغنية روح الروح من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، والكليب من إخراج كريم مسلم.

كلمات أغنية روح الروح

وتقول كلمات الأغنية:

«يا اللي بتتقل علي لخص يلا وتعالليه كل ما أقول بحبك تترد الحب اشتغاله قلبي من يوم ما حبك مش عارف أوصف له حاله بيتك ده حضني ولو مشيت هيجيبله قرار إزالة، لا وألف لا أنا مش هقبل إلا بيكلا تبعد إيه غصبن عنك أنا لي فيكبص ها أقولها بصراحةومش هاجيبها بشكل شيكاحسبها زي ما تحسبها بالعافيةأنا هبقى ليك».