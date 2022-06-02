حمادة هلال: سعيد بتصدر أغنية «روح الروح» تريند «يوتيوب»

تتصدر أغنية حمادة هلال الجديدة «روح الروح» المرتبة الأولى على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، إذ حققت نحو 8 ملايين في 8 أيام.

حمادة هلال يحتفل بتصدره التريند

احتفل حمادة هلال مع جمهوره أمس عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدره التريند في 12 دولة عربية، هي: «مصر، الإمارات، تونس، السعودية، المغرب، الكويت، لبنان، الجزائر، ليبيا، سوريا، اليمن، الأردن».

كليب «روح الروح» من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، إخراج كريم مسلم، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

حمادة هلال يكشف شعوره بنجاح أغنيته الجديدة

قال حمادة هلال في تصريحات لـ«الوطن»، إنه «سعيد بنجاح الأغنية، وإنه أراد كسر حاجز المسلسل بأغنية تفاعلية للجمهور، والحمد لله نجاحها كان مفاجأة»، مشيرا إلى أنه سيطرح مجموعة من الأغنيات السنجل خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «أجهز لفيلم سينمائي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، ويشهد العمل عودة كريم فهمي للكتابة مرة أخرى، من خلال هذا العمل».

حمادة هلال يحصد جائزة على هامش حفل جؤائز الميما

حصد حمادة هلال، جائزة خاصة على هامش حفل جوائز الميما، الذي أقيم منذ أيام قليلة، بأحد الفنادق بمنطقة القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى.