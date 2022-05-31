حمادة هلال: «روح الروح» أجمل هدية لجمهوري بعد المداح 2

أعرب الفنان حمادة هلال عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة روح الروح، التي طرحها خلال الأيام الماضية، وتصدرت موقع يوتيوب في مصر.

وقال هلال لـ«الوطن»: «سعيد للغاية بما حققته الأغنية خلال الأيام الماضية، وأرى أنها أفضل عمل بقدمه لجمهوري بعد مسلسل المداح 2».

وأضاف: «روح الروح بداية أغنيات جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة من بينها أغنية أخرى بعنوان تكة تكة».

روح الروح لـ حمادة هلال تتجاوز المليون مشاهدة

وحققت أغنية روح الروح نسب مشاهدات عالية، تجاوزت المليون و100 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب بعد أقل من أسبوع من طرحها.

أغنية روح الروح من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، والكليب من إخراج كريم مسلم.

وتقول كلمات الأغنية:

يا اللي بتتقل علي لخص يلا وتعالليه

كل ما أقول بحبك تترد الحب اشتغاله

قلبي من يوم ما حبك مش عارف

أوصف له حاله بيتك ده حضني

ولو مشيت هيجيبله قرار إزالة

لا وألف لا أنا مش ها اقبل إلا بيك

لا تبعد إيه غصبن عنك أنا لي فيك

بص ها أقولها بصراحةومش هاجيبها

بشكل شيكاحسبها زي ما تحسبها

بالعافية أنا هبقى ليك

آخر أعمال حمادة هلال

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال، مسلسل الماح 2، الذي شاركه في بطولته هبة مجدي، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبد العزيز، وكمال أبو رية، ودنيا عبد العزيز، وحنان سليمان وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.