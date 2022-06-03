إبداعات عشرينيات القرن الماضي في حفل موسيقي بدار الأوبرا بالإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلًا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار في الثامنة مساء الثلاثاء 7 يونيو على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تنتقل فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن العشرين الى مدينة الاسكندرية.

الاحتفاء بعشرينيات القرن الماضي

يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الغنائية التي شهدتها تلك الحقبة منها دور عشقت روحك، حسدوني، يا جارة الوادي، فانتازي لمحمد عبدالوهاب، وجهك مشرق، يا أما أنت واحشني لـ محمد عثمان، لما أنكويت بالنار لـ رياض السنباطي، يا ناس أنا مت في حبي، منيتي عز اصطباري، حرج عليا بابا، يا عشاق النبي، والله تستاهل يا قلبي، بنت اليوم لـ سيد درويش، أداء خالد حماد، مجدي حرب، وائل أبوالفتوح، محمد رئيس، أيمن مصطفى، شمس إبراهيم.

اوبرا الإسكندرية تجمع محمد عثمان وعبدالوهاب والسنباطي

يذكر أن عشرينيات القرن الماضي مثلت فترة زمنية مميزة في تاريخ مصر ظهرت خلالها أشكال غنائية وموسيقية فريدة شكلت تاريخ الفن المصري، واستند إليها تطور الإبداع لاحقًا.

ومن المقرر أن تشهد دار الأوبرا حفلًا غنائيًا يحييه الفنان الكبير مدحت صالح حيث سيشدو على مسرح النافورة بعدد كبير من أهم وأشهر أغنياته التي اشتهر بها منها كوكب تاني والنور مكانه فى القلوب.