اليوم.. مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا المصرية

ينتظر الجمهور مساء اليوم الأحد الموافق 29 مايو، ليكونوا على موعد مع الفنان مدحت صالح الذي سيحيي حفلا غنائيا كبيرا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لتقديم عدد من أغانيه المميزة.

وسيشهد حفل الفنان مدحت صالح حضورا جماهيريا كبيرا، وخاصة لأن دار الأوبرا المصرية كانت قد أعلنت عن نفاذ جميع تذاكر الحفل وأن الإقبال الجماهيري كان كبيرا عليها للاستمتاع بها.

مدحت صالح على خشبة مسرح دار الأوبرا

والحفل سينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء وسيقدم الفنان مدحت صالح باقة أغانيه بقيادة المايسترو عمرو سليم الذي يصاحبه دائما في حفلاته الغنائية ويقدمان سويا ديو مميز.

يذكر أن هذا لن يكون الحفل الوحيد للفنان مدحت صالح في دار الأوبرا المصرية خلال هذه الفترة ولكنه يستعد لإحياء حفل غنائي آخر يوم الجمعة المقبل الموافق 3 يونيو على خشبة مسرح النافورة.

وكان قد أحيا الفنان مدحت صالح مؤخرا حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان تل بسطا الذي انطلقت دورته الأولى فى محافظة الشرقية والذي أقامته دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدي صابر وتحت رعاية وزارة الثقافة.

أخر أعمال مدحت صالح

وكان قد شهد مهرجان تل بسطا مشاركة عدد من الفنانين في إحياء عددا من الحفلات على مدار ثلاثة أيام متتالية كان من بينهم الفنان علي الحجار الذي أحيا حفل ختام المهرجان وكذلك مروة ناجي وغيرهم.

أما على صعيد التمثيل فشارك الفنان مدحت صالح مؤخرا في مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث والذي شارك فيه بجانب سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي وعدد آخر من الفنانين.