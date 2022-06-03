سيف بن زايد ورئيس جمهورية مدغشقر في جولة بمعرض سيملس 2022

تجول الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في المعرض المصاحب لمؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي بدبي «سيملس الشرق الأوسط 2022»، حيث اطّلع بصحبة رئيس جمهورية مدغشقر وضيوف المؤتمر على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الحكومة الرقمية، والأمن الرقمي، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيات قطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والهوية الرقمية، والخدمات اللوجستية.

المؤسسات العارضة يتجاوز عددها 350 شركة

وثمن المشاركين المستوى الذي برزت به الشركات والمؤسسات العارضة، والتي تجاوز عددها 350 شركة و100 شركة ناشئة.

وينعقد مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2022» الذي يقام في مركز المؤتمرات والمعارض في دبي، ويستمر يومي 31مايو و1 يونيو 2022 برعاية جامعة الدول العربية وتنظيم شركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات، حيث يعد المؤتمر والمعرض الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في موضوعات الاقتصاد الرقمي، حيث يشارك فيه أكثر من 300 متحدث في 200 جلسة ومحاضرة، وأكثر من 10 آلاف مسؤول من القطاع العام والخاص يمثلون أكثر من 5 آلاف مؤسسة، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك من خارج الدولة.

والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

وتأتي دورة المؤتمر والمعرض هذا العام، استكمالاً لجهود الجامعة العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في إبراز دور التكنولوجيات المتقدمة في بناء المنظومات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء لإلقاء الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية، من خلال منصات وجلسات تفاعلية مع الحضور.