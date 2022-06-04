أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم السبت 4-6-2022

القلقاس والفلفل الألوان والخيار من أنواع الخضار التي يفضل تناولها خلال الوجبات كونها تحتوي على مكونات غذائية مفيدة لصحة الجسم بوجه عام، ولهذا تشهد أسعار الخضروات اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، وتهتم ربات البيوت بمتابعة أسعارها بشكل مستمر لأهميتها في كل بيت مصري.

ومن المعروف علميًا أن الخضروات تمد الجسم بالفيتامينات المختلفة التي يحتاجها، ما يساعد في الوقاية من الإصابة بالأمراض، كما أنها من أفضل العناصر الغذائية التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، ما يحمي من أمراض القلب والشرايين ومرض السكري.

وتقدم الوطن أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، وسوق العبور اليوم السبت 4 يونيو، وذلك وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» في الأسواق، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

- سعر كيلو الجزر أصفر دون عروش 5 جنيهات.

- سعر البسلة 8 جنيهات للكيلو الواحد.

- سجل القلقاس سعر 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الطماطم بين 8 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

- سجل سعر كيلو بصل أبيض أو ذهبي 3 جنيهات.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات.

- سعر كيلو الفلفل الأخضر الحار أو الرومي 6 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات.

- سعر الباذنجان الأسود الرومي والعروس 6 جنيهات.

- سعر كيلو الملوخية 10 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وفي ساحة سوق العبور اختلفت الأسعار، وجاءت على النحو الآتي:

- تراوح سعر البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.

- سعر كيلو الفاصوليا اختلف بين 6 و7 جنيهات.

- سعر كيلو الخيار البلدي تراوح بين جنيه و3 جنيهات.

- سعر كيلو الملوخية تراوح بين 3 و5 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

- سعر كيلو الطماطم بين 5 و7 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

- تراوح سعر الفلفل الألوان بين 5 و9 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الكوسة بين 2.5 جنيه و3.5 جنيه.

- تراوح سعر البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.