أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الجمعة 3-6-2022

تشهد أسعار الخضروات اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، وتهتم ربات البيوت بمتابعة أسعارها بشكل مستمر لأهميتها في كل بيت مصري، فهي تمد الجسم بالفيتامينات المختلفة التي يحتاجها الجسم، ما يساعد في الوقاية من الإصابة بالأمراض، كما أنها من أفضل العناصر الغذائية التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، ما يحمي من أمراض القلب والشرايين ومرض السكري، كما أنها مهمة جدًا للحامل للحفاظ على صحتها وصحة الجنين.

وتقدم الوطن أسعار الخضروات في الأسواق المحلية، وسوق العبور اليوم الجمعة 3 يونيو، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها للقراء وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر الطماطم يتراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو، كما سجل سعر كيلو بصل أبيض أو ذهبي 3 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا خضراء 8 جنيهات، أما كيلو الفلفل الأخضر الحار أو الرومي فسجل نحو 6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات، أما الباذنجان الأسود الرومي والعروس بـ6 جنيهات، وجاءت الملوخية بسعر 10 جنيهات للكيلو.

كما سجل كيلو الجزر أصفر دون عروش بـ5 جنيهات، وسجلت البسلة سعر 8 جنيهات للكيلو الواحد، أما القلقاس سجل سعر 10 جنيهات، وذلك وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن» في الأسواق اليوم الجمعة.

أسعار الخضروات في سوق العبور

سجلت الطماطم سعر يتراوح بين 5 و7 جنيهات، واختلف سعر الفلفل الرومي البلدي تراوح بين 2 و4 جنيهات، كما تراوح سعر الفلفل الألوان بين 5 و9 جنيهات، واختلف سعر كيلو الكوسة بين 2.5 جنيهات و 3.5 جنيهات، وسجل سعر البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

و البطاطس تراوحت بين 2 و3.5 جنيه، أما كيلو الفاصوليا اختلف بين 6 و7 جنيهات، والخيار البلدي تراوح سعر الكيلو منه بين جنيه و3 جنيهات، واختلف سعر الملوخية بين 3 و5 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو القلقاس بين 3 و6 جنيهات.