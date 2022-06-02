مداهمة وغلق 15 كيانا وهميا.. «التعليم العالي» تحذر من النصب على الطلاب

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تقوم بواجباتها على أكمل وجه تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مواجهة ظاهرة انتشار الكيانات الوهمية والحد منها، لافتا إلى أن لجان الضبطية القضائية نجحت خلال الفترة الماضية في مداهمة 15 كيانا وهميا خلال الأيام الماضية، والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات الكائنة بها الكيانات لاستكمال الإجراءات القانونية.

مداهمة الكيانات الوهمية

وحذر رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حديثه لـ«الوطن»، الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق خلف مروجي الشائعات والإعلان بشأن الأكاديميات التعليمية والبرامج الدراسية والمؤسسات التعليمية وكذلك التواصل مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات للتأكيد من صحة اعتماد الأوراق والبيانات الخاصة بالكيانات التعليمية، لافتا إلى أن لجان الضبطية تواصل العمل على مدار الـ24 ساعة من كل يوم لمداهمة الكيانات الوهمية للحد منها والقضاء عليها، موضحا أن جميع أسماء المؤسسات التعليمية والكيانات متاحة أسماؤها عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجامعات الحكومية

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفترة المقبلة ستشهد ضبطيات جديدة لكيانات وهمية تروج لخدمات تعليمية وتمنح شهادات مزورة وتدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات، لافتا إلى أن الوزارة في تنسيق دائم مع الجهات المعنية لمواجهة انتشار الكيانات، لافتا إلى أن الغلق والتشميع والإحالة للنيابة العامة الإجراء القانوني تجاه الكيانات غير القانونية.