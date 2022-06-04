مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-6-2022 في محافظات مصر

كشفت الهيئة العامة للمساحة عن موعد جميع الفروض، إذ يهتم المسلمون في مختلف أنحاء الجمهورية بمتابعة مواقيت الصلاة لأداء الفريضة في أوقاتها، إذ تزداد عمليات البحث عن مواقيت الصلوات الخمس يوميًا من قبل شريحة كبيرة من المواطنين لا تعرف المواعيد التي تزداد وتقل بشكل يومي.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة في المحافظات المختلفة اليوم السبت الموافق 4 يونيو، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.52 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:01 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:54 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:23 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:01 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:29 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:37 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:35 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:05 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:51 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:26 مساءً.