أنغام تضع ذراعها في حامل طبي قبل حفلها بموسم جدة

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة أنغام فور وصولها إلى مدينة جدة السعودية، استعدادا لإحياء حفل غنائي مساء الغد على مسرح «بنش مارك»، ضمن برنامج فعاليات «موسم جدة»، وظهرت أنغام وهي تضع ذراعها في حامل طبي، أثناء الظهور الأول لها بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين في الكتف واليد، نهاية مايو الماضي.

وتصدر هاشتاج «أنغام في جدة» منصات التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، وحرص الجمهور السعودي على الترحيب بالنجمة المصرية، عبر «تويتر»، حيث غردت إحدى المتابعات: «يا أغلى وأعزّ من ييجي جدة وينورها، والله شوفتك طيبة تسوى عندي الدنيا كلها، الحمدلله على سلامتك أم عمر»، وقالت أخرى: «يا عمري أنغام نورتي جدة ونورتي قلوبنا والدنيا كلها»، وأضافت سيدة ثالثة: «نورتينا أنغام مرة متحمس أشوفك المرة الثالثة يا قلبي».

يا اغلى واعزّ من يجي جدة وينورها????

والله شوفتك طيبة تسوى عندي الدنيا كلها

الحمدلله على سلامتك ام عمر

وربنا معاك ويوفقك ويحفظك يارب#انغام_في_جدة #انغام / @Angham pic.twitter.com/tRzBNqHwMk — نورا العمره (@Nora3mra) June 3, 2022

تذاكر حفل أنغام في جدة «كامل العدد»

ورفع حفل الفنانة أنغام الذي يشاركها بها الفنان السعودي عايض، لافتة «كامل العدد»، حيث تم بيع جميع التذاكر بالكامل قبل أيام من بداية الحفل، حيث تتراوح أسعار التذاكر ما بين 325 إلى 750 ريالا سعوديا، بالإضافة إلى تذاكر الـ «VIP»، وفيما يلي أسعار التذاكر وفقا للموقع الرسمي للحجز:

- الفئة الأولى يبلغ سعرها 325 ريالا سعوديا، وهو ما يوازي ألف و600 جنيه مصري.

- الفئة الثانية يصل سعرها لـ 575 ريالا سعوديا، وهو ما يوازي ألفين و855 جنيها مصريا.

- الفئة الثالثة يصل سعرها لـ 750 ريالا سعوديا، وهو ما يوازي 3 آلاف و725 جنيها مصريا.

- فئة الـ «VIP» يصل سعرها لـ 1450 ريال سعودي، وهو ما يوازي 7 آلاف و200 جنيه مصري.

- فئة الـ «VVIP» يصل سعرها لـ 1650 ريالا سعوديا، وهو ما يوازي 8 آلاف جنيه مصري.

أنغام تكشف تفاصيل حالتها الصحية

وخضعت الفنانة أنغام لجراحتين في يدها وكتفها، بأحد المستشفيات الكبرى حيث كانت تعاني من آلام على مدار سنوات طويلة ولكن حالتها تفاقمت في الفترة الأخيرة وتطلبت تدخلا جراحيا، ومن المقرر أن تبدأ علاجا طبيعيا بعد انتهاء فترة النقاهة التي حددها الأطباء بـ 6 أسابيع.

وكشفت تفاصيل حالتها الصحية خلال تصريحات تليفزيونية، قائلة إن إصابتها تعود لعام 2011 وكانت تعاني من الألم طوال تلك الفترة، حتى وجد الطبيب ضرورة أن تخضع للجراحة، «اكتشفت إن عندي وترين، وتر مقطوع وتاني في طريقه للقطع، وفي إيدي اليمين جالي حاجة زي ورم ليفي بالإبهام»، وذلك بخلاف إصابتها في الكتف.