تقرير للمخابرات الأمريكية: بوتين عولج من السرطان ونجا قبلها من الاغتيال

ذكرت صحيفة مجلة «نيوزويك» الأمريكية، أن الحالة الصحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم تناولها بشكل مكثف داخل الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى التقييم الشامل الذي أصدرته الاستخبارات الأمريكية في نهاية شهر مايو المنصرم والذي تحدث عن حالة بوتين الصحية.

علاج بوتين من السرطان في أبريل

وقال التقرير إن بوتين يبدو أنه عاد إلى الظهور بعد خضوعه للعلاج في أبريل من السرطان المتقدم، حسبما قال ثلاثة من قادة المخابرات الأمريكية ممن قرأوا التقارير لمجلة «نيوزويك».

نجاة بوتين من محاولة اغتيال

ويقول المسؤولون، إن التقييمات تؤكد أيضًا حدوث محاولة اغتيال لحياة بوتين في مارس الماضي، وتابعت المجلة: «يشعر المسؤولون رفيعو المستوى، الذين يمثلون ثلاث وكالات استخبارات منفصلة، بالقلق من أن بوتين يشعر بجنون العظمة بشكل متزايد بشأن قبضته على السلطة، وهو وضع يجعل مسارًا صعبًا وغير متوقع في أوكرانيا، لكنهم يقولون إن هذا يجعل احتمالات نشوب حرب نووية أقل احتمالا».

ونقلت المجلة عن أحد كبار ضباط الاستخبارات الذين يتمتعون بإمكانية الوصول المباشر إلى التقارير: «قبضة بوتين قوية ولكنها لم تعد مطلقة»، مشيرًا إلى أن المناورات داخل الكرملين لم تكن أكثر حدة خلال فترة حكمه، حيث شعر الجميع أن النهاية قريبة.

وحذر المسؤولون الثلاثة - أحدهم من مكتب مدير المخابرات الوطنية، والآخر ضابط كبير متقاعد بالقوات الجوية، وواحد من وكالة استخبارات الدفاع - من أن عزل الزعيم الروسي يجعل من الصعب على المخابرات الأمريكية إجراء تقييم دقيق لوضع بوتين وصحة.

ونقلت المجلة عن مسؤول في الاستخبارات الأمريكية طلب عدم الكشف عن هويته: «ما نعرفه هو أن هناك جبلًا جليديًا، وإن كان مغطى بالضباب»، مضيفًا أن بوتين عقد اجتماعات قليلة مع القادة الأجانب، قاطعًا الرؤى التي يمكن اكتسابها في بعض الأحيان في المواجهات وجهاً لوجه، وهكذا زادت عزلة بوتين من مستويات التكهنات.