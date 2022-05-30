بوتين لـ«أردوغان»: مستعدون لتسهيل عبور البضائع البحر الأسود

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي الأوضاع في أوكرانيا وضمان أمن حركة الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

اتصال هاتفي بين بوتين وأردوغان

وقال الكرملين، إنّ بوتين أبلغ أردوغان، استعداد روسيا لتسهيل حركة عبور البضائع في البحر الأسود بالتنسيق مع الشركاء الأتراك.

ويشار إلى أنّه بعد شهرين من انخفاض قيمة الروبل إلى أقل من فلس واحد وسط أسرع وأقسى عقوبات اقتصادية في التاريخ الحديث، وشهدت العملة الروسية تحولًا مذهلاً.

الروبل يقفز 40% مقابل الدولار

وقفز الروبل 40% مقابل الدولار منذ يناير الماضي، وقال جيفري فرانكل، أستاذ تكوين رأس المال والنمو في كلية هارفارد كينيدي، إنه وضع غير عادي.