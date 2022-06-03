أول ظهور لدنيا عبد العزيز وزوجها في شهر العسل من نويبع: بلدنا أحلى

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة لها، وذلك في أول ظهور لها في شهر العسل بعد احتفالها بحفل زفافها مؤخرا على زوجها المهندس المعماري مصطفي كامل وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

وشاركت دنيا عبد العزيز جمهورها بصورة لها مع زوجها مصطفي كامل من مدينة نويبع، عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «بلدنا أحلى».

دنيا عبد العزيز وزوجها في شهر العسل

وظهرت دنيا في الصورة وهي ترتدي تي شيرت مكتوب عليه: «أنا كل شيء»، بينما ظهر زوجها بتي شيرت مكتوب عليه: «أنا أمتلك كل شيء أحتاجه»، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة وباركوا لهما بمناسبة الزواج.

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز كانت احتفلت بحفل زفافها مؤخرا في مدينة نويبع وظهرت، وهي ترتدى فستانًا باللون الذهبي بدلا من الأبيض، وهو من تصميم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري الذي كان حريصًا أيضًا على الوجود في الحفل.

حفل زفاف دنيا عبد العزيز

وحرصت دنيا على أن يكون حفل الزفاف مقتصرًا على المقربين فقط، فحضر عدد من الأهل والأصدقاء وعدد قليل من الفنانين، منهم ميدو عادل وإيمي سالم ومي نور الشريف وأحيت الحفل الراقصة دينا.

وكانت الفنانة دنيا عبد العزيز احتفلت بعقد قرانها قبل شهر رمضان على مدار يومين متتاليين، وحضره عدد كبير من الفنانين منهم دنيا سمير غانم وميرفت أمين ورشوان توفيق ومحسن محيي الدين وفردوس عبد الحميد وهبه مجدى وعدد آخر من الفنانين.