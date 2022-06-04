انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بـ605 لجان بالمعاهد

يؤدي طلاب الشعبة العلمية للثانوية الأزهرية الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير، فيما تنطلق امتحانات طلاب البعوث الإسلامية في مادتي الفقه، والتفسير وعلوم القرآن، على أن يبدأ طلاب القسم الأدبي وطلاب الشعبة الإسلامية امتحاناتهم غدا الأحد في مادتي الفقه والحديث.

139 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات

ومن المقرر أنَّ تُقام الامتحانات في عدد كبير من لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام وصل عددها الى 605 لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدي الامتحانات ما يقارب 139 ألف طالب وطالبة في مختلِف الأقسام.

بينما يصل طلاب القسم الأدبي الذين يؤدون الامتحانات إلى 91 ألفًا و392 طالبا، وطلاب القسم العلمي 46 ألفًا و648، و143 طالبًا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبًا في معاهد البعوث الإسلامية.

ومن جهته، صرح محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، بأنَّه تمّ الانتهاء من جميع التجهيزات والاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمي والأدبي، والعلوم الإسلامية والبعوث، في أول أيام الامتحانات غدًا السبت، في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في مختلِف محافظات الجمهورية.

وأضاف «الضويني»، في بيان له اليوم، أنَّ الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يتابع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالامتحانات أولًا بأول ووجَّه بتوفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم

وأشار إلى أنَّه سيتمّ تشكيل فرق عمل من رؤساء الإدارات المركزية ومدراء العموم في المناطق الأزهرية في مختلِف المحافظات، وتشكيل غرفة عمليات مركزية خاصة بمتابعة امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة استعداد اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي تواجه المناطق الأزهرية، والتعامل معها بشكل فوري.

ولفت إلى أنَّ اللجان المشكلة سوف تباشر عملها طول فترة الامتحانات للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في اللجان، وتوافر اللجان الطبية ومستلزمات الإسعافات الأولية، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة الطلاب في اللجان من خلال الأطباء الزائرين.

وأكّد أنَّ هناك تنسيق دائم مع الجهات المعنية بشأن تأمين الطلاب والمعلمين، وسيارات توزيع أوراق الأسئلة والإجابة خلال الامتحانات.