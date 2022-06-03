مشيرة خطاب تستقبل نائبة مدير عام منطقة نورماندي في فرنسا

استقبلت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان كريستين دوريفال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيسة جمعية الصداقة المصرية الفرنسية بالمجلس ونائبة مدير عام منطقة نورماندي في فرنسا لشؤون التدريب والثقافة والشباب والرياضة والوفد المرافق لها في مقر المجلس بالتجمع الخامس.

ناقش الجانبان تعزيز التعاون في عقد برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات والبناء على قصص النجاح في الهيئات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان في البلدين، حيث أشارت دوريفال إلى علاقات التعاون بين فرنسا والدول الصديقة المتنامية في هذا المجال.

كما تعرض الجانبان إلى تنظيم زيارات لتبادل الخبرات بين المسؤولين في الهيئات القضائية في الدولتين.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشارت السفيرة خطاب إلى إطلاق المجلس لخطته الوطنية الهادفة إلى دعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضافت أن المجلس بصدد توقيع برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تطوير التشريعات وبناء ثقافة داعمة لحقوق الإنسان، مثلما يهدف إلى تعزيز المؤسسات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني.

برامج بناء خبرات للعاملين

كما ناقش الجانبان التعاون في عقد برامج بناء خبرات للعاملين في مختلف الجهات المعنية بإنفاذ حقوق الإنسان.

ودعت السيدة كريستين دوريفال رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان للمشاركة في فعالية «نورماندي من أجل السلام» التي تنظمها منطقة نورماندي بفرنسا في شهر سبتمبر المقبل، والتي تناقش قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وتعزيز السلام الدولي.