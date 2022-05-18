رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: للمحافظات أولوية قصوى في عمل المجلس

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال استقبال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب لها، في أول زيارة للمجلس بتشكيله الجديد، للتنسيق وتبادل الرؤى بين المجلس والمحافظة، فيما يخص تعزيز حقوق الإنسان، أن الزيارات الميدانية للمحافظات، مكون رئيسي في خطة عمل المجلس، باعتبار أن الزيارات الميدانية للمحافظات، مكون رئيسي في خطة عمل المجلس.

وتابعت خطاب: سيجرِ استكمال زيارة 27 محافظة، موجهة الشكر لمحافظ كفر الشيخ، مشيرة إلى أن المجلس يتمتع بالتصنيف «أ»، وهو أعلى تصنيف بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو بحق شهادة للدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان.

جاء ذلك بحضور العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ورؤساء الجهاز التنفيذي والمجالس القومية، وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين.

وأضافت خطاب، أن مصر أحد مؤسسي الحركة العالمية لحقوق الإنسان، لمشاركتها في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعدد من العهود والاتفاقيات التي أصبحت قوانين ملزمة في التشريعات الوطنية، مؤكدة أن المجلس خلال الفترة المقبلة، سيركز بشكل رئيس، على أن يولي أهمية كبرى للمحافظات، عبر آلية محكمة وتواصل مستمر مع المواطنين، من خلال المقار الرئيسة للمجلس بتلك المحافظات، وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تبرز مهامها في عدم التفرقة بين المواطنين، والعمل سويا لتحقيق العوامل الرئيسة لحقوق الإنسان.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، إنها تتقدم بالشكر لمحافظ كفر الشيخ، لدعمه فرع المجلس في المحافظة، ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان للحضور، والنقاش المثمر مع الأعضاء في الإطار الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة حريصة على تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، ووضع آلية لتنفيذ ذلك من خلال التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، باعتباره المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، إضافة إلى وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات التابعة لشئون المجتمع «وحدة حماية حقوق الطفل، ووحدة الإعاقة»، ويتم تدريب موظفي الوحدات على كيفية التعامل مع قضايا المواطنين التي تتعلق بحقوق الإنسان، وتلقى شكاوى المواطنين بمجال حماية حقوق الإنسان ودراستها والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل لكافة مناحي الحياة، خلال الجمهورية الجديدة، وليس المفهوم الضيق، مؤكداً أن الدولة تحرص على توفير سبل العيش الكريم من خلال المبادرات الرئاسية المتعددة في كافة المجالات منها الصحية، بالإضافة لدعم المزارعين وحقوق المرأة وحقوق الطفل، بالإضافة إلى البرنامج الرئاسي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يشهده مركز مطوبس، لتطوير كل مناحي الحياة.

وتابع نور الدين: فقد كان طاردا لساكنيه، معبراً عن سعادته باختيار السفيرة مشيرة خطاب محافظة كفر الشيخ كأول زيارة للمجلس بتشكيله الجديد، لتنطلق الزيارات بعد ذلك لكافة المحافظة.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات، أن هذه الزيارة بداية لـ الحوار الوطني التي أعلن عنه الرئيس في إفطار الأسرة المصرية، وأهمية رفع الوعي بحقوق الإنسان، وسيتم عقد دورات تدريبية لفئات المجتمع داخل المحافظة، وتدريب العاملين بالمحافظة على حقوقهم وواجباتهم، ونشر ثقافة حقوق الأنسان، وتدريب المجتمع المدني للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان في المحافظة، والأخذ بكل السبل لمنع التسرب من التعليم.