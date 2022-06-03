أسعار مواد البناء اليوم الجمعة.. تراجع حديد «عز» حوالي 93 جنيها

أسعار مواد البناء هو ما يشغل بال الكثيرين خلال الفترة الحالية، خاصة الراغبين في تشييد منازلهم في كل المدن والمحافظات بعد عودة التراخيص بالكثير من الضوابط التي فرضتها الدولة، ومع انخفاضه الفترة الماضية وتوقعات استمرار تراجعه أيضا يبحث الناس عن أسعاره بشكل مستمر لمعرفة الوقت المناسب لشراء الأسمنت والحديد وغيرهما.

وفيما يلي نعرض أسعار مواد البناء وفقا لما قاله أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، مشيرا إلى تراجع الحديد في الأسواق اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو الجاري مقارنة بسعر أمس.

أسعار مواد البناء

وجاء سعر الحديد الاستثماري للطن نحو 18187 جنيها، بتراجع بقيمة 10 جنيهات.

سعر حديد عز للطن: 18479 جنيهًا، بتراجع بقيمة 93 جنيها.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد بشاي نحو 18.100 ألف جنيه للطن.

سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 18.070 ألف جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المصريين نحو 18.070 ألف جنيه للطن.

حديد المراكبى سجل 18.070 ألف جنيه للطن.

وجاء سعر حديد العتال بحوالي 17.800 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد سرحان نحو 17 ألف جنيه للطن.

حديد عطية بسعر 18 ألف جنيه للطن

حديد العشري بسعر 18 ألف جنيه للطن

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 4 يونيو 2022 جاءت كالتالي:

سجل سعر أسمنت العربية المسلح نحو 1178 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 1163 جنيها للطن.

أسمنت وادى النيل 1170 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1200جنيه للطن.

أسمنت النصر 1200جنيه للطن.

أسمنت أسوان 1270 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1200 جنيه للطن

أسمنت السويس 1260 جنيها للطن

أسمنت حلوان 1218 جنيها للطن

أسمنت السويدي 1205 جنيهات للطن

أسمنت العسكري بني سويف 1160 جنيها للطن.