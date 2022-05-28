أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر وباقي مواد البناء

ارتفاع لحقه انخفاض ملحوظ في سعر الطن من مواد البناء، ولهذا كثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية حول أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، وذلك بعد أن شهد تلك المواد تراجعًا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية على خلفية تراجع السعر على الصعيد العالمي.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها بوابة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر وسط توقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، في تصريح لـ«الوطن»، استمرار التراجع خلال الفترة المقبلة.

وسجلت اليوم السبت 28 مايو أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر في الأسواق المحلية على النحو التالي:

سعر طن الحديد اليوم

وصلت اليوم حديد سرحان 19100 جنيه، وحديد عطية 19100 جنيه، فيما سجّل سعر بيع الطن من حديد عز 19.400 جنيه، وسجل سعر بيع طن حديد الكومي 19000 جنيه، كما سجل سعر طن حديد المراكبي 19100 جنيه.

أما سعر طن حديد العشري فسجل 19000 جنيه، كما سجل سعر بيع الطن من حديد بشاي 19.400 جنيه، وسجل سعر بيع الطن من حديد العتال سعر 19200 جنيه، وحديد المصريين 19270 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت اليوم

وأما عن سعر الأسمنت فسجلت مصر للأسمنت قنا 1150 جنيهًا، كما سجلت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف 1140 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1160 جنيهًا، وأسمنت السويدي بين 1185 جنيهًا و1190 جنيهًا.

وتراوح سعر بيع الطن من أسمنت حلوان بين 1215 جنيهًا و1220 جنيهًا، كما سجل سعر بيع الطن من شركة المنيا للأسمنت 1150 جنيهًا، سجّل سعر الطن من الشركة العربية للأسمنت 1170 جنيهًا للمسلح و1150 جنيهًا للنصر.

يذكر أنَّ تراجع الأسعار العالمية في الخردة والبليت انعكس محلياً على الأسواق، وفق محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وفق ما قاله خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه لميس الحديدي.