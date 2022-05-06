«مواد البناء»: تراجع أسعار الحديد والأسمنت عالميا ينعكس إيجابيا بالسوق المحلية

توقعت الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية استقرار أسعار الحديد والأسمنت خلال 30 يوما مدعوما بوجود هدوء كبير في الطلب بالسوق المحلية.

وتابعت الشعبة في بيان صحفي اليوم، أن الاستقرار السعري يأتي مدعوما بتراجع أسعار الخامات العالمية في الأسواق مما انعكس إيجابيًا على سوق مواد البناء.

أسعار الطوب والزلط والرمل

فيما سجّل سعر الطوب الأحمر 1000 طوبة 900 جنيه، وبيع متر الرمل بسعر بـ110 جنيهات، ومتر الزلط بيع بسعر 220 جنيها.

سعر طن الحديد والأسمنت

بيع طن حديد التسليح بسعر تراوح بين 19 ألفًا و19 ألف و400 جنيه، فيما تراوح سعر بيع طن الأسمنت بين 1260 و1290 جنيهًا.

وكان سعر الحديد في شهر مايو الجاري قد تراجع بقيمة 600 إلى 700 جنيه للطن الواحد، مدعومًا بتراجع سعر الخامات عالميًا، وفقا لأحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريح خاص لـ«الوطن».

سعر خامات حديد التسليح عالميًا

بيع خام الحديد عالميًا اليوم الجمعة بسعر 145.75 دولار، وبيع فحم الكوك بسعر 520 دولارًا، فيما بيعت خردة الصلب بـ550 دولارًا، وبلغ البليت 720 دولارًا، وبيع حديد التسليح بـ890 دولارًا، وبيعت اللفائف بسعر 830 دولارًا، و بيعت المسطحات بسعر 815 جنيهًا، وبلغ سعر طن النحاس 9714.00 دولار، وبيع الألومنيوم بسعر2926.50 دولار، كما بيع الرصاص بسعر 2259.50 دولار.

وتختلف أسعار مواد البناء اليوم للمستهلك من محافظة إلى أخرى، إذ يزيد سعر الطن في المحافظات البعيدة، وفقًا لتكلفة النقل.

أسعار الحديد اليوم 6-5-2022

- حديد عز بسعر 19.400 ألف جنيه.

- حديد بشاي بسعر 19.400 ألف جنيه.

- حديد العتال بسعر 19200 ألف جنيه.

- حديد سرحان بسعر 19100 ألف جنيه.

- حديد عطية بسعر 19100 ألف جنيه.

- حديد العشري بسعر 19000 ألف جنيه.

- حديد المصريين بسعر 19270 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

ثبتت شركات الأسمنت سعر طن الأسمنت في كل المحافظات، وسط هدوء في الطلب تزامنًا مع إجازة عيد الفطرالمبارك.

- بيع الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت بسعر 1290 جنيهًا.

- أسمنت المعلم 1260 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1260 جنيهًا.

- أسمنت السويدي 1290 جنيهًا.

- أسمنت سيناء بسعر 1260 جنيهًا.

- أسمنت العسكري 1260 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر1275 جنيهًا.

- أسمنت المسلة تباع بسعر 1260 جنيهًا.