أصابوه بـ«350 غرزة».. ضحية «فقء العين» بدار السلام يروي تفاصيل الحادث

كشف نقاش في دار السلام بالقاهرة، تفاصيل تعدى أشخاص عليه بمنطقة دار السلام بالضرب، مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين به جروحا قطعية في أجزاء من جسده وإصابته بفقء عينه اليمنى والتسبب في خياطة 350 غرزة بجسده.

تفاصيل واقعة التعدي

وقال ضحية التعدي خلال بث مباشر لـ«الوطن»: «أنا مش بحب المشاكل، ومينفعش حد يعتدي على والدي وأنا واقف، اللي حصل إني كنت راجع من الشغل لقيت واحد بيهين والدي، قولتله مينفعش تهينه، فضربني بكوباية الشاي وضربني بسلاح أبيض في عينيا، وكان معاه كذا واحد ومعاهم أسلحة، وقطعوا صباعي وكف أيدي من قدام، ولقيت الدم كتير، فجريت، ونمت في الأرض محستش بأي حاجة».

وأضاف «أنا مش بشوف بعيني اليمين، والدكتورة مضتني على تقرير هتعملي عملية تجميل بس مش هشوف بعيني اليمين تاني، وفقدت صباعي، أنا عندي 3 أولاد وأنا اللي بصرف على بيتي، ونفسي أرجع زي ما كنت تاني».

سبب الجريمة

أما عن سبب ارتكاب المتهمين للجريمة، فأوضح الضحية أن المتهم «سيد. ز» كان معاه آخرين راحوا لأخوه المدعو أحمد، قالوا له «جايبين ليك شغلانة» وهو رفض، وقالوا له «روح وهيطلع ليكم حسنة ولكنه مراحش، فقالوله احنا كدة عايزين منك ألف جنيه عشان إنت مارحتش الشغل وانت لو كنت رحت كنا هنكسب، قالهم أنا مشتغلتش قالوله لا هناخد منك ألف جنيه»، وأثناء عودة الضحية مصطفى من عمله بالصدفة لقى المتهمين بيهينوا والده، وأثناء تدخله تعدوا عليه وأحدثوا به الإصابات الموجودة بجسده.

بلاغ إلى قسم الشرطة

كانت البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام، بلاغ يتضمن الاعتداء الوحشي على مصطفى أبو سريع، ونجله إبراهيم، على يد 4 أشخاص مسجلين خطر، باستخدام الأسلحة البيضاء «سنج ومطاوي».

كما تسببوا في خياطة 350 غرزة، بسبب عدم دفع إتاوة قدرها 1000 جنيه فرضها أحد الجناة عليهما، ما أدى إلى إصابتهما بالعديد من الجروح القطعية في أجزاء متفرقة من الجسم، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الواقعة، وتم القبض على اثنين من المتهمين، وجارٍ القبض على الآخرين.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5619 لسنة 2022 جنح قسم دار السلام، وباشرت النيابة التحقيقات، وتم نقل المجني عليه إلى مستشفى قصر العيني، إضافة إلى حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.