ميار الببلاوي تعلن إصابتها في القدم: رجلي شكلها اتكسرت

أعلنت الإعلامية ميار الببلاوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تعرضها لإصابة في قدمها تشتبه في أنها كسر، مطالبةً جمهورها ومتابعيها بمساعدتها على التصرف في الواقعة، خاصةً أن طبيبها الخاص غير موجود حاليا.

ميار الببلاوي: رجلي اتخبطت واتلوت

وكتبت ميار الببلاوي: «لله الأمر من قبل ومن بعد، رجلي وأنا خارجة من القناة اتلوت وشكلها اتكسرت، ورمت وازرقت والألم لا يحتمل، المشكلة مش قادرة أحركها ووش رجلي كأنه نار، حد يعرف أعمل إيه النهاردة الجمعة ودكتوري في الساحل راجع بكرة بالليل».

وفي يوليو الماضي، تعرضت ميار الببلاوي لأزمة صحية، إذ أعلنت عبر حسابها بموقع «فيس بوك» سقوط «ضلفة» الدولاب على قدمها مما سبب لها كسرا في 4 أصابع بالقدم.

كسر أصابع قدم ميار الببلاوي

ونشرت ميار الببلاوي صورة من قدمها وعلقت عليها قائلة: «آسفة لبشاعة المنظر، وعارفه إنكم زهقتوا مني، بس والله ما عارفة أقول إيه غير يا رب الصبر من عندك، بفتح ضلفة الدولاب الصبح وقعت على رجلي كسرتلي أربع صوابع، وصابعي الكبير تهتك تماما، وعملت عملية شالولي الضافر، دي رجلي الشمال، اليمين كسر مضاعف والصباع الكبير شكله صعب جدا».