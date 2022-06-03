اختتام المرحلة الأولى من القوافل التعليمية بقرى «حياة كريمة» بـ3 محافظات

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، على مدار يومي الخميس والجمعة، فعاليات المرحلة الأولي من المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة؛ في إطار فعاليات القوافل التعليمية بقري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحت شعار الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل.

مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي

وأوضحت «الشباب والرياضة» أن الفعاليات تنفذ في الثلاث محافظات الأخيرة من المرحلة الأولي وهي: «الدقهلية، البحيرة، الوادي الجديد»، داخل نطاق قاعات مراكز الشباب والمدارس المخطط لها، بمشاركة نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين في المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، مع تطبيق تقنية زووم لجميع الإدارات الفرعية بالمحافظتين لتعظيم الاستفادة للجميع.

يذكر أن مشروع القوافل التعليمية ينفذ بالمرحلة الأولى في 12 محافظة، ويستهدف 70 ألف طالبًا وطالبة، ذلك بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم الفني والأوقاف والتنمية المحلية والأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

القوافل التعليمية بقرى حياة كريمة

وكانت قد وفّرت وزارة الشباب والرياضة، ضمن «حياة كريمة»، عددًا من المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، ضمن قطار القوافل التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية في 4 محافظات، تحت شعار الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم الفني والأوقاف والتنمية المحلية والأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

مشاركة واسعة بالقوافل التعليمية

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإقبال الكبير من جانب الطلاب، وانتظام المحاضرات، وحرص الطلاب على المشاركة بالقوافل، والاستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين على أيدي خبراء المواد التعليمية، وأهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها في الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وثمَّن «صبحي» النهج الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الشريكة، لتعزيز استدامة مشروع القوافل التعليمية، لأنه يعد من أحد المشروعات التي حققت نجاحاً ملموساً على أرض الواقع من خلال مساهمتها في الأعوام الماضية بمد الطلاب بالعلم والمعرفة والأفكار الصحيحة حول العديد من الموضوعات.