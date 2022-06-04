20 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» للأكثر احتياجا حتى 8 يونيو: كشف وعلاج مجانا

تطلق وزارة الصحة والسكان المصرية، 54 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 1 إلى 10 يونيو، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أن القوافل تنتشر في المحافظات كافة بشكل دوري، وتتغير أماكن هذه القوافل يوميًا لضمان وصولها لكل المحافظات.

20 قافلة مجانية ضمن حياة كريمة بالمحافظات

وقالت «الصحة» في بيان لها، إن القوافل الطبية المجانية تتمركز يومي السبت والأحد الموافقان 4 و 5 من شهر يونيو، بمناطق العلالمة مركز بني سويف، محافظة بني سويف، والضبعية مركز القرنة محافظة الأقصر، ومنشأة كمال محافظة الفيوم، وميت السباع مركز بنها محافظة القليوبية، وكوم الدهب مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والأحايوة قبلي مركز أخميم محافظة سوهاج، وريفا محافظة أسيوط.

وأضافت الوزارة خلال البيان الصادر عنها، كما ستطلق 3 قوافل طبية أخرى يومي 5 و6 يونيو، بمناطق بلانة مركز نصر النوبة محافظة أسوان، وخالد بن الوليد مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والوحدة الصحية بابو رماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى 4 قوافل طبية بمناطق وحدة الكيلو 17 مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، وقرية 6 مركز إدكو محافظة البحيرة، ومركز الطبي التجمع الأول بحي القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وزاوية الجدامي مركز مغاغة محافظة المنيا، وذلك في يومي 6 و7 من الشهر نفسه.

وتابعت: كما ستطلق 6 قوافل طبية أخرى يومي 7 و 8 يونيو، في مناطق وحدة الأسد مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والعطيات مركز ابنوب محافظة أسيوط، وكفر حميد حي العياط محافظة الجيزة، وأبو منقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ووحدة طب الأسرة بمرسى علم محافظة البحر الأحمر، وناي مركز قليوب محافظة القليوبية.

قوافل حياة كريمة الطبية

وبحسب وزارة الصحة والسكان، توجه القوافل الطبية ضمن حياة حياة كريمة للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، على أن تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.