«الصحة» تعلن خريطة القوافل الطبية اليوم.. في 3 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» ببعض المحافظات اليوم، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن الكشف والعلاج مجانا بهذه القوافل ولا يتحمل المواطن أي أعباء مالية.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان التخصصات الطبية المقرر أن تتضمنها القوافل الطبية اليوم، وهي «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة

وحددت وزارة الصحة والسكان أماكن القوافل الطبية التي من المقرر لها أن تتطلق اليوم، تنطلق في الشنانية مركز الصدفا بمحافظة أسيوط، عزبة العرب مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، حاجز الزوايدة مركز نقاده بمحافظة قنا، مناشدة المواطنين بضروة الاشتراك في القوافل الطبية حيث إنها توفر إجراء التحاليل والأشعة مجانا، فضلا عن وجود صيدليات لصرف العلاج مجانا وتحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفي للمواطن.

وأكدت الوزارة أن المشاركة في القوافل الطبية يجب أن تكون باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام وعدم التكدس في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، مشددة على حرص الوزارة على سعيها للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس ومكتسبات الدولة خلال جائحة فيروس كورونا.

الخط الساخن للقوافل الطبية

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن الخاص بالقوافل الطبية 15353 لمعرفة أماكن القوافل الطبية والتي تتغير من مكان إلى آخر لضمان الوصول إلى كافة القرى على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.