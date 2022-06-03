إصابة 6 أشخاص في تصادم 3 سيارات على الطريق الزراعي بقليوب

عادت حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي أمام مزلقان ميت حلفا في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، بعد إزالة آثار حادث تصادم بين عدة سيارات، أسفر عن 6 مصابين، نقلوا إلى المستشفى.

حادث مروري وتعطل الطريق الزراعي

كانت حركة المرور بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، قد تعطلت أمام مزلقان ميت حلفا، بسبب حادث تصادم، بين عدد من السيارات، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، ونقلوا إلى مستشفى قليوب التخصصى، لتلقي العلاج واتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة من المستشفى بإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والمحلية، إلى موقع الحادث.

تصادم 3 سيارات

تبين وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، أمام مزلقان قطارات ميت حلفا بقليوب، وتم تسيير حركة المرور، وفك الشلل المروري بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، وأسفل الطريق الدائري، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بندب المهندس الفني لفحص الحادث، وبيان التلفيات والملابسات، وطلب تحريات المباحث.

عادت حركة المرور على الطريق لطبيعتها، بعد رفع آثار الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتبين أن إصاباتهم ما بين خفيفة إلى متوسطة، قدمت لهم كل أوجه الرعاية الصحية، وتم الاستعلام عن حالتهم من قبل جهات التحقيق، لسؤالهم عن الحادث وملابساته.