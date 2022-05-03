إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك على طريق مصر الإسكندرية الزراعي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر انقلاب توك توك بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بجوار قرية راضي التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

حادث انقلاب توك توك

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بانقلاب توك توك بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في حادث طريق مصر الإسكندرية الزراعي

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من عماد محمد عبدالرحمن، 34 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، وندا يسري عطية، 27 عاما، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق، وملك عماد محمد 10 سنوات، باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وآدم عماد محمد، باشتباه نزيف بالبطن والصدر وكسر في الذراع اليسرى واشتباه ما بعد وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.