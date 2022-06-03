مصرع شخص وإصابة 11 في حادث تصادم بطريق إدكو في البحيرة

لقي شخص مصرعه فيما أصيبت 11 أخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اليوم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق دمنهور إدكو بطريق الشركات، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ادكو يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و11 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام طريق الشركات بطريق دمنهور ادكو وجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة محمد عادل مصطفى، 22 عامًا مقيم أبيس 7 وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي ادكو العالم وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

كما أصيب كل من: «حسام حسن محمد، 17 عامًا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، مصطفى محمود أحمد، 20 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء، يوسف ابراهيم محمود، 18 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن، كريم محمد سعيد رزق، 18 عامًا مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن، محمد كامل عبدالونيس، 22 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج دياب شوقى محمد السن ، 23 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، خميس عبدالسلام جاد، 49 عامًا، مصاب بكسر في الساق اليسرى ،أحمد ربيع محمد محمد ، 20 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم محمد عبدالمعطى عبدالله، 17 عامًا، مصاب بكسر في الحوض، عبدالرحمن محمد عبدالواحد، 18 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج طة يوسف طة"، وجميعهم مقمين بقرية أيس 7، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.