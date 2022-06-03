مجدي بدران: الجنين في بطن أمه يمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الرياضة يمكن تلخيصها في 3 كلمات وهي «صحة، بركة، مناعة»، حيث إن الله قد خلق الإنسان ليتحرك وليس كالأشجار أو الجبال، «الهيكل العظمي فيه عضلات وهي قوة الإنسان، وعددها 630 عضلة هيكلية، وللأسف مش بنحركهم، ووباء قلة الحركة يصيب من 60 لـ80% من المواطنين حول العالم».

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بدران: قلة الحركة تسبب الحساسية والتوتر والسرطانات

وأضاف «بدران»، خلال استضافته على القناة الثالثة المصرية، أن الاعتماد الكبير على التكنولوجيا الحديثة من شاشات التلفاز والهواتف المحمولة تسبب في قلة الحركة والسمنة وزيادة الوزن وقلة المناعة، وكذا الحساسية والتوتر والسرطانات، «لازم نتحرك وعيب نلاقي القطة بتتحرك طول اليوم وسنة الحياة هي الحركة، وأحنا مش بنتحرك».

وأوضح أن أول من يمارس رياضة الحركة ويقوم برياضة ركوب الدراجات الهوائية هو الجنين في رحم الأم، حيث إنه وفي الأسبوع الـ28 يبدأ الجنين بتحريك قدميه بشكل تبادلي، «ربنا عمله سوائل زي البحر بيقعد يعوم ويمارس الرياضة دي».

واستطرد: «بنفقد كل سنة من 1 لـ5% من كتلة تلك العضلات مع تقدم العمر، والعضلات بتضيع وبيحل محلها دهون، ويجب البدء بتمارين المفاصل من سن العامان مع الاستمرار على تلك الرياضة الهامة تجنبا للخشونة في مختلف أنحاء الجسد».

وتابع: «الحركة التبادلية التي يقوم بها الفرد أثناء ركوبه للدراجات الهوائية تساعد في توطيد التنسيق بين المخ والعضلات والرئة والقلب، كما وتساعد الرياضة بغسل الدم في الجسد من السموم وبواقي التلوث مع نزول العرق».