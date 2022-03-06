مجدي بدران: الأتربة قد تُسبب الإصابة بفطريات تنتج 80 نوعا من الحساسيات

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، واستشاري أمراض الحساسية والمناعة، من دخول أي شخص المنزل في ظل تلك العواصف الترابية بدون تنظيف ملابسه بشكل جيد، إذ أن هناك أتربة ناعمة تكون على الملابس ومن الخطر دخول بها المنزل، «التراب ده بيكون فيه ميكروبات، وفيه ملوثات الشوارع، وكذلك سموم البكتريا، ومخلفات القطط والكلاب»، وهذا قد يؤدي إلى إصابة الشخص بالحساسية.

الأتربة قد تؤدي إلى إصابة الأشخاص بالفطريات

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، ويُعرض على قناة «الحياة»، أن تلك الأتربة قد تؤدي إلى إصابة الأشخاص بالفطريات التي تعمل باقة من الحساسية تُقدر بـ 80 نوعا من الحساسيات الفطرية سواء في الجيوب الأنفية أو الصدر أو العين أو تجعل الشخص عصبيا، أو أن يقل الأداء بشكل عام نتيجة تأثيرها على المؤثرات العصبية، « نشرب مياه بوفرة، ونتجنب الاحتكاك، لأن الأتربة بها ميكروبات».

يجب تجنب التدخين

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أننا حال نسيان التباعد الاجتماعي في تلك الفترات سندخل في مشاكل عديدة، ويجب إحكام غلق النوافذ والأبواب، وعلى مرضى الحساسية أخذ الأدوية الخاصة بهم بانتظام من أجل تجنب حدوث أي أزمات في حالتهم الصحية، مناشدًا في الوقت ذاته بتجنب التدخين، إذ أن المُدخن في الأماكن المغلقة يؤدي من حولة أكثر مما يؤذي نفسه أربع أضعاف، «التدخين السلبي أخطر من التدخين الإيجابي»، إذ أن التدخين يحرم الرئتين من القدرة على التخلص من مشاكل الأتربة.

التقلبات الجوية تؤثر على مرضى القلب والجهاز التنفسي بشكل عام

وشدد استشاري أمراض الحساسية والمناعة، على ضرورة تجنب المناطق التي بها عواصف ترابية، كما نصح بتناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على فيتامين سي مثل الليمون والجوافة والبقدونس، وهي متوافرة في مصر بشكل كبير، «بلاش نحط معطر جوي، مش قادر تستحمل ريحة الأتربة من الأفضل ارتداء الكمامة حتى في المنزل، عندنا الحرارة في مصر بليل هيبقى فيه شديدة البرودة، والصبح حار على شمال الصعيد، تقلبات الجو هتخلي مرضى القلب والجهاز التنفسي بشكل عام يتعرضوا للأزمات».