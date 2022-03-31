مجدي بدران يقدم «روشتة رمضان»: الكمامة تقي من 200 فيروس تنفسي «فيديو»

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنّ التدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد، تبدأ بالكمامة، مشددًا على أهمية الحفاظ عليها، خارج المنزل وداخله لدى استقبال زوار، وفي أماكن العمل، لأنها تقي الإنسان من 200 فيروس تنفسي، وتحد من دخول الأتربة إلى الجهاز التنفسي.

وأضاف: «مصابو الحساسية والأشخاص الذين يرغبون في الوقاية من كورونا يمكنهم ارتداء نظارات كبيرة، لأن غشاء العين قد ينقل العدوى بفيروسات كورونا وبعض الفيروسات التنفسية».

وقدم مجدي بدران في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على قناة اكسترا نيوز، روشتة للتعامل خلال شهر رمضان المعظم، قائلا: «يجب الحفاظ على قص الأظافر واصطحاب الكحول للمساجد، والحفاظ على نظافة اليدين، وعدم الخروج من المنزل حال هبوب رياح شديدة، مع ضرورة الالتزام بالعلاج فيما يتعلق بالأمراض التنفسية، والتعامل بخطة مكتوبة مع تلك الأمراض».

لا توجد دولة أعلنت القضاء على كورونا بشكل كامل

كما تطرق عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إلى الوضع الوبائي، مؤكدًا عدم إعلان أي دولة حتى الآن القضاء على الفيروس، لافتًا إلى أن كورونا سيكون موسميا.

التطعيم لا يغني أبدا عن التدابير الوقائية

وأردف أن التطعيم لا يغني أبدا عن التدابير الوقائية، لافتًا إلى أن اللقاحات تقلل من حدوث المضاعفات والوفيات، لكن فرص العدوى تظل قائمة، وقد ينقلها الحاصل على لقاح كورونا لشخص لم يحصل عليه، إضافة إلى ذلك، فإن التطعيمات تقلل فرص ظهور متحورات جديدة.