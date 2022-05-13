مجدي بدران: مصر تصدت لـ5 موجات عاتية من كورونا بسبب توفير اللقاحات

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة، إن زيادة نسب التطعيمات في مصر ونقص عدد إصابات كورونا إنجاز رائع للدولة المصرية ويؤكد حرصها على صحة المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في ظل جائحة كورونا، «أسباب هذا توفير الدولة المصرية للتطعيمات والإنفاق على التطعيمات ما كلف الدولة 450 مليون دولار».

بدران: مصر من أوائل الدول في استيراد وتوطين لصناعة اللقاحات

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر كانت من أوائل الدول التي استوردت ووطنت وصنعت اللقاحات في أفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية، «كان فيه اهتمام رائع جدا من القيادة السياسية مبكرا حيث تصدت مصر لـ5 جولات عاتية من كورونا».

وواصل: «لازم نعترف أن الوباء لم ينته ولازم المواطنين يحافظوا على هذا الإجراءات الاحترازية، وحتى الآن فهناك زيادة عالمية في معدلات الإصابة بكورونا بـ55 دولة، وأسوأ سيناريو خايفين منه أن يظهر متحور جديد لكورونا ينتقل بسرعة أكبر ويسبب الوفيات، ونتمنى أنه ميوصلش».

46 مليون مواطن حصلوا على لقاح كورونا

وأوضح أن قارة أوروبا باتت أفضل القارات في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، حيث وصل الانخفاض فيها لنسبة 26%، كما أن مصر من أفضل الدول في العالم التي لديها انخفاض في معدلات الإصابات والوفيات، «الدولة اهتمت بالتطعيمات ورفعت نسبة التطعيم المجتمعي، وعدد الحاصلين على لقاح كورونا بالجرعة الأولى 46 مليون مواطن».

وتابع: «اللي حصل على الجرعتين وصل عددهم لـ35 مليون مواطن، والجرعة الثالثة وصل عدد الحاصلين عليها مليون مواطن، والدولة وفرت اللقاح في الكثير من الأماكن، ونسبة التطعيم العالمية وصلت لـ60%، وهناك تنافس عالمي من كل دولة للحفاظ على صحة مواطنيها».