رابط التقدم لوظائف القوى العاملة ضمن «حياة كريمة».. رواتب تصل لـ4 آلاف

تواصل وزارة القوى العاملة المصرية، توفير فرص العمل للشباب في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019، من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة وعمل لائق لهم، وفقًا لما أعلنه محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وظائف القوى العاملة ضمن حياة كريمة

وكشفت وزارة القوى العاملة عن تفاصيل فرص العمل المتاحة لديها في نشرة التوظيف لهذا الشهر، إذ تمكنت الوزارة من توفير 4322 فرصة عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف» في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 4 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر يونيو 2022.

رابط التقديم على وظائف القوى العاملة لشهر يونيو

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وونوهت الوزارة بأنه على الراغبين في شغل هذه الوظائف والالتحاق بوظائف حياة كريمة التابعة لوزارة القوى العاملة، التقدم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل» تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، ووفي حالة التسجيل لأول مرة يقوم المستخدم، بكتابة البيانات المطلوبة، من بينها موقف التجنيد، الرقم التأميني، المستوى التعلمي، التخصص، المهارات والخبرات، وغيرها.

خطوات التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة

يمكن للراغبين في التقدم لـ وظائف وزارة القوى العاملة لشهريونيو 2022، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، واتباع الخطوات التالية:

1. على الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة.

2. الضغط على أيقونة تسجيل راغبي العمل، لتسجيل بيانات راغبي العمل بالوظائف المعلن عنها بالداخل.

3. اضغط على تسجيل الدخول لأول مرة.

4. تسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي والمهنة والرقم التأميني والحالة الاجتماعية ورقم الهاتف ورقم الموبايل والعنوان، ثم ادخل كلمة السر وأعد كتابتها مرة أخرى للتأكيد.

5. كتابة البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، سواء متوسط أو عالٍ أو دون مؤهل.

6. تسجيل الخبرات والمهارات التي يحصل عليها المتقدم.

7. تسجيل الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم.

8. الضغط على حفظ ومتابعة.

فرص عمل وزارة القوى العاملة

وأوضحت القوى العاملة، في بيان لها، أن فرص العمل متوفرة في 12 محافظة وهي: القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والغربية، ودمياط، والدقهلية، وأسيوط، وأسوان، والمنوفية، والوادي الجديد، والجيزة، والبحيرة.