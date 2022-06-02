طريقة التقديم على وظائف «القوى العاملة»: رواتب تصل لـ4 آلاف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة توفير 4322 فرصة عمل، وذلك من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها بصفة دورية، كما كشفت عن تخصيص وظائف ضمن مبادرة «قادرون باختلاف» في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، برواتب تصل إلى 4 آلاف جنيه.

وهناك العديد من الميزات التي تتوافر في فرص العمل المعلن عنها من قبل وزارة القوى العاملة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لذا نعرض فيما يلي كيفية التقديم على هذه الوظائف من خلال 51 شركة ومصنعًا في القطاع الخاص في 12 محافظة، لشغلها خلال شهر يونيو الجاري 2022.

كيفية التقديم على وظائف القوى العاملة

على الراغبين في التقديم لوظائف القوى العاملة اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول على موقع وزارة القوى العاملة من هنا.

الضغط على خانة تسجيل راغبي العمل.

- تسجيل البيانات الشخصية.

تفاصيل وظائف القوى العاملة

وتتوافر الوظائف التي جرى الإعلان عنها في محافظات: القاهرة، القليوبية، الشرقية، الغربية، دمياط، الدقهلية، أسيوط، أسوان، المنوفية، الوادي الجديد، الجيزة، البحيرة.

أما في القاهرة، فجرى تخصيص فرص عمل كالتالي: «30 مهندس اتصالات، 23 فني تكييف، بالإضافة إلى 20 مدير مطعم، 20 مساعد مدير مطعم، 1200 فرد أمن براتب يصل إلى 4 آلاف جنيه، 52 مشرف أمن، 50 شيفًا ومساعد شيف، وباص بوى وهوست وويتر وكاشير، و10 مراقبين كاميرات، 50 عامل بيع، و7 سائقين ونش».

وأعلنت الوزارة عن حادجتها إلى شغل وظائف كالتالي: «15 سائق مندوب، و6 فيين ميكانيكيين، و10 مندوبين توزيع، و6 عمال مخزن، و6 مساعدين أمين مخازن، بالإضافة إلى 20 فني صيانة، 50 مندوب توصيل، 50 ويتر، 50 كول سنتر، 50 طباخًا، 20 مشرف مطعم، 10 حراس، 36 فني أبراج محمول، 15 فني ديزل، 20 موظف استلام».