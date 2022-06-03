طرح برومو فيلم «كيرة والجن» استعدادا لعرضه في السينمات 30 يونيو

طرحت شركة سينرجي البرومو الرسمي لفيلم «كيرة والجن»، للثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز، وذلك عبر موقع «فيس بوك» استعدادا لطرحه في السينمات.

ونشر المنتج تامر مرسي برومو فيلم «كيرة والجن»، لكريم عبد العزيز وأحمد عز وعلق عليه قائلا: «مثل إنك مش خايف لحد ما تصدق وعدوك يصدق.. الإعلان التشويقي لفيلم كيرة والجن».

طرح برومو فيلم كيرة والجن

وكشف عن موعد عرض الفيلم: «30 يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي، أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية».

وتسيطر على برومو فيلم «كيرة والجن» أجواء الغموض والتشويق، ولم تكشف عن أية أحداث اإا صورتين فقط، الأولى صورة خاصة بالفنان كريم عبد العزيز والصورة الثانية للفنان أحمد عز.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

الفيلم بطولة عدد كبير من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وأحمد مالك وسيد رجب وأسماء ابو اليزيد وأمينة خليل وهدى المفتي وعارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويقدم الفيلم شخصيتين حقيقيتين هما أحمد عبد الحي كيرة وعبد القادر الجن.