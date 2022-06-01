أحمد مراد يكشف تفاصيل فيلم «كيرة والجن» في السينمات

كشف الكاتب السيناريست أحمد مراد البوستر التشويقي لفيلمه المرتقب «كيرة والجن»، إخراج مروان حامد، كاشفا عن موعد طرح الفيلم بدور العرض، في مصر والوطن العربي.، والفيلم مستوحى من رواية أحمد مراد التي صدرت بعنوان 1919، ويظهر البوستر بخلفية سوداء ومرسوم عليها سيف معدني.

كيرة والجن

وأضاف أحمد مراد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: البوستر التشويقي لفيلم (كيرة والجن)، 30 يونيو 2022 سيكون الفيلم في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي، وأحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية.

وفيلم «كيرة والجن» بطولة نخبة من النجوم من بينهم: كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وأحمد عز وأحمد مالك، سيد رجب، أسماء أبواليزيد، والعمل من تأليف وسيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كان يموج بها المجتمع المصري قبل قرن من الزمان، بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبد الحي (كيرة) وعبد القادر (الجن) ليشتركا في النضال ضد الاحتلال الانجليزي.

وأصدر أحمد مراد كتابه «القتل للمبتدئين» عن كواليس الكتابة؛ كيف بدأ، وكيف طوَّر منهجه على مدار سنين أصدر خلالها سبع روايات وخمسة أفلام؛ ليصبح أحدها «الفيل الأزرق 2» أول فيلم تتخطى أرباحُه حاجز المائتَي مليون جنيه.

هذا الكتاب هو خريطة طريق حقيقية، تُساعد المهتمين بالقراءة على إطلاق عِنَان خيالهم، والانتهاء من مشروعهم الروائي أو السينمائي بطُرق عملية قائمة على مُعادلات ومُنحنيات درامية حديثة، تنظِّم تدفُّق أفكارهم، وتساعدهم على التخلص من الانسداد الإبداعي.

خريطة تُرشدهم طوال رحلة الكتابة، بما تتضمنه من «هاجس فكرة مُسيطرة»، البناء المتصاعد للأحداث، وخلق حبكة متماسكة، وحرفية خَلْق الشخصيات، وكتابة المَشاهد بطريقة درامية مؤثرة، وبمحاكاة تراعي سلوك المتلقي، وتواكب التطور المتمثل في عالم المنصات الرقمية.