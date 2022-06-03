شريف مختار يشرح تطور قسم الحالات الحرجة: «بدأ بسريرين وجهازين تنفس وصدمات»

شرح الدكتور شريف مختار، أستاذ أمراض القلب ورائد طب الحالات الحرجة ومؤسس أول وحدة متخصصة في مصر والشرق الأوسط، تطور قسم الحالات الحرجة مع مرور الزمن، قائلا إنه طبق من «السيستم» الأمريكي يوم العمل الكامل في وحدة الحالات الحرجة، خلال تدريبه للطلاب المصريين.

النظام الأمريكي ساهم في إنجاح المكان

وأضاف «مختار»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة: «قولتلهم مفيش حاجة اسمها الساعة 2 أمشي عشان أروح أتغدى، اليوم عندي لحد الساعة 5 أو 6 وبعد كدة يا إما تروح البيت تقعد تذاكر يا إما تروح لأي التزام آخر، وخدوا على كدة وساهم في إنجاح المكان».

وتابع: «الطلاب اتعودوا أعمل معاهم كل يوم الصبح مرور طويل ممكن يقعد ساعتين أو تلاتة، والأمر ده بيتكرر الضهر وبالليل، الالتزام الكامل هو الأمر السائد في وحدة الحالات الحرجة، واحتفلنا منذ شهر بمرور 40 عاما على افتتاح المركز، واللي اتفتح في مارس 1982، وكان يوم مشهود آنذاك».

نقلنا التجربة لمصر بإمكانيات بسيطة

وواصل: «المسؤولين في مصر أثارتهم التجربة، وقالوا احنا ممكن نعمل أي حاجة بإمكانيات بسيطة، وأول ما رجعت من أمريكا مكانش فيه إمكانيات، قفلت غرفة وحطيت فيها سريرين وجهاز تنفس بدائي وجهاز صدمات كنت بدرب فيها ناس دلوقتي بقوا أستاذة، مدام فيه حلم وإصرار هيتحقق».

نستضيف بعض الطلاب الأجانب

واستكمل: «وحدة الحالات الحرجة بقصر العيني مسجلة في الجمعية الأوروبية للمنظمات وكهروفسيولوجيا القلب، بحيث أي حد عاوز يتدرب في المجال ده كان يبعت للجمعية الأوروبية واللي بيتيحوا له مراكز مختلفة وفيه بعض الناس قرروا ييجوا هنا على قد ما تسمح إمكانياتهم زي الإقامة والاستضافة، ومنهم أمريكان».

وأضاف: «رئيسة الجمعية الأمريكية لطب الحالات الحرجة الدكتورة ساندرا شيل كانت سعيدة بالتجربة وشاركت في محاضرتين، ووعدت إنها هبتعت لنا برنامج مؤتمرهم كله».