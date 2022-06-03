رحلة شريف مختار للعالمية.. أسس وحدة طب الحالات الحرجة مع الفرسان السبعة

استعرض الإعلامي أحمد فايق محطات من الحياة الحافلة للدكتور محمد شريف مختار، أستاذ أمراض القلب ورائد طب الحالات الحرجة ومؤسس أول وحدة متخصصة في مصر والشرق الأوسط، وذلك خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الجمعة.

ولد في حي الحلمية

وقال «فايق» عن الدكتور شريف مختار، «إحنا بنتكلم عن طفل اتولد في حي الحلمية، الطفل ده اتيتم من الأب وهو عنده 3 سنوات، والأم ربت ولدين مع بعض واحد منهم قرر إنه ميطلعش زي باباه، اللي كان بيشتغل مهندس مدني ومعماري، ولكنه قرر يتخصص في مجال الطب».

استكمل تعليمه في أمريكا

وتابع: «درس الطب في مصر وكمل تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي يوليو 1972 بطلنا سافر أمريكا وقعد هناك فترة زمنية معينة، التحق بجامعة جنوب كاليفورنيا، وكان فيها تخصص طالع من الستينات في العالم وهو طب الحالات الحرجة».

تلمذ على يديه فرسان الحالات الحرجة

وتابع: «هذا الطالب رجع إلى مصر وحارب وكافح لمدة 3 سنوات ونجح مع مجموعة من الأطباء، الفرسان السبعة، واللي قدروا بعد رحلة كفاح وشقى وتعب ومجهود إنهم يؤسسوا وحدة الحالات الحرجة في كلية طب قصر العيني، وأعتقد مفيش بيت في مصر محصلوش تلامس معاها، طب الحالات الحرجة أنقذ ملايين من المصريين».