حماقي يستعد لحفله في الأردن الجمعة المقبل

روَّج الفنان محمد حماقي، عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله المقرر إحياؤه الجمعة المقبل في الأردن.

ونشر محمد حماقي بوستر الحفل وعلق عليه قائلا: «إستنوني في الأردن يوم الجمعة 10 يونيو».

حماقي بحفل كامل العدد في الكويت

وأحيا الفنان محمد حماقي مؤخرا حفلا غنائيا ضخما داخل صالة قصر حولي بالكويت بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية وهو الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم 13 مايو الماضي وتمّ تأجيله بسبب حالة الحداد على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات الراحل.

واستقبل الجمهور حماقي بالورود والهدايا بعدها صعد على حشبة المسرح ليفتتح وصلته بأغنية «نفسي أبقى جنبه» وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة بعدها تبادل عبارات التحية مع الجمهور ثم انطلق ليقدم باقة منوعة من أغانيه القديمة والتي أطلقها مؤخرا منها «جمالها استثنائي» التي قدمها للمرة الأولى وأهداها للكويت وشعبها الذي يكن له محبة خاصة.

حماقي يلتقط صورا مع إحدى معجبيه

وحرص الفنان محمد حماقي على إيقاف فقرته الغنائية من أجل التقاط صورة مع إحدى معجباته من ذوي القدرات الخاصة والتي حرصت على الحضور من أجل مشاهدة نجمها المفضل والاستمتاع بأغانيه المميزة.

حماقي يلغي حفله في الكويت

واعتذر المطرب محمد حماقي عن حفله في الكويت والذي كان من المقرر إحياؤه يوم 13 مايو حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الراحل، وكتب حماقي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام قائلا: «بسبب مصابنا الجلل في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أقدم اعتذاري للجمهور الكويتي، عن تأجيل حفل اليوم، لموعد لاحق».