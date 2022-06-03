سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جرام عيار 21 في نهاية التعاملات

سعر الذهب اليوم في مصر، سؤال شائع يتردد كثيرا خلال الفترة الحالية نظرا لتغير سعر المعدن الأصفر بشكل يومي بين ارتفاع وانخفاض، لتشهد سوق الذهب تذبذبا ملحوظا خلال الفترات الماضية، وتساؤلات حول البيع والشراء وأيهما أفضل في الوقت الحالي بالنسبة لمن يريد الزواج أو البيع للحاجة أو الشراء للاستثمار والحفاظ على قيمة الأموال.

وفي إطار اهتمام الناس بالمعدن الأصفر ووسط تساؤلاتهم التي لا تتوقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع، تستعرض «الوطن» فيما يلي سعر الذهب اليوم في مصر.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بقيمة 4 جنيهات فقط، بعد ارتفاعها في بداية ومنتصف التعاملات.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاء سعر الذهب اليوم في مصر ومختلف الأعيرة في محال الصاغة كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1004 جنيهات للبيع فيما وصل للشراء إلى 1010 جنيهات.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 861 جنيها للبيع، و866 جنيها للشراء.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24، إلى 1147 جنيها للبيع، و1154 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8032 جنيها للبيع، وإلى 8080 جنيها للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1,147,429 جنيها بيع، ووصل إلى 1,154,286 جنيها للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وتواصل أسعار الذهب اليوم في نهاية تعاملات الجمعة الموافق 3 يونيو، تذبذبها في أسواق المال العالمية، وجاءت كما يلي:

سجل عيار 24 نحو 1109 جنيها، بما يعادل نحو 59.53 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 970.42 جنيه بما يعادل 52.09 دولار.

وسجل عيار 18 نحو 831.78 جنيه بما يعادل 44.65 دولار.

ووصل الجنيه الذهب إلى نحو 7763 جنيه بما يعادل 416.72 دولار.

وجاءت أسعار كيلو الذهب 1,109,025 جنيه، و59531 دولار.