بعد تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين نشتري ولا نبيع؟.. خبير يوضح

فوجئ المواطنون بعد 70 يوما من إصدار شهادات الـ18% المطروحة من بنكي مصر والأهلي، بإيقافها اليوم 30 مايو، وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض قيمة بيع وشراء المشغولات الذهبية، وعليه كثرت عمليات البحث عبر المحرك العالمي جوجل، وتساءل البعض «بعد تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين، نشتري ولا نبيع».

ويجيب عادل عبد الراضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة، على تساؤل المواطنين عبر المحرك العالمي، بعد تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين، نشتري ولا نبيع؟ بأنه يفضل للمواطن أن يشتري المشغولات الذهبية خلال تلك الفترة، وتجنب البيع، إذ أن الأسعار في تراجع ملحوظ، ولا يحبذ التخلص من المعدن الأصفر.

أسعار الذهب الآن

ووفق محلات الصاغة الآن، فإن سعر جرام الذهب عيار 18، سجل نحو 870 جنيهًا للبيع، و879 جنيها للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، بيع نحو 1160 و1171 جنيها للشراء، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعتبر الأكثر مبيعا نحو 1015 جنيها للبيع و1025 جنيها للشراء، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين، نحو 8120 جنيها للبيع و8200 جنيه للشراء، سجل سعر الكيلو الذهب اليوم، للبيع 1.160.000 وشراء 1.171.429.

الذهب في سوق المال

في أسواق المال وصلت قيمة وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 973.79 جنيه، بما يعادل 52.34 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 834.67 جنيه، بما يعادل 44.86 دولار في أسواق المال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7790 جنيهًا، بما يعادل 418.70 دولار، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1113 جنيهًا، بما يعادل 59.81 دولار.

ووفقاً لما أعلنه البنك الأهلي المصري وبنك مصر مساء اليوم الاثنين عبر موقعيهما على الإنترنت، فإنه تم إيقاف إصدار شهادات الـ18% بعد أن جمع البنكان الوطنيان نحو 750 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادة في فروعهما.