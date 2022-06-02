سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2-6-2022 في محلات الصاغة

تباينت أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم، على خلفية التوترات العالمية التي خلّفها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، لذا يبحث كثير من المقبلين على الزواج أو الراغبين في الاستثمار عن أسعار الذهب، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21.

وتستعرض جريدة «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية لمتابعيها، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022، في محلات الصاغة والأسواق المحلية المصرية، وأسواق المال العالمية، كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24،18، 21

سجل اليوم الخميس الموافق 2 يونيو، سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعا في محلات الصاغة بالأسواق المصرية نحو 1000 جنيه للبيع و1010 جنيهات للشراء، في حين وصل سعر عيار الذهب 24 لنحو 1143 جنيها للبيع و1154 جنيها للشراء، كما بيع جرام الذهب من عيار 18 اليوم الخميس بنحو 857 جنيهًا، و866 جنيها للشراء، في حين سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس الموافق 2 يونيو، نحو 8000 جنيه للبيع و8080 جنيها للشراء.

سعر الكيلو الذهب

ووصل سعر الكيلو الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة لنحو 1,142,857 جنيه للبيع و1,154,286 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 35,187 جنيه و35,543 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وواصل أسعار الذهب تذبذبها داخل أسواق المال العالمية، اليوم الخميس 2 يونيو، حيث تباينت أسعار الذهب سواء في عمليات الشراء أو البيع، وجاءت تفاصيلها كما يلي:

- وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 إلى 1,106 جنيه، بما يعادل 59.23 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 967.72 جنيه، بما يعادل 51.91 دولار.

- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 829.47 جنيه، بما يعادل 44.49 دولار في أسواق المال.

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,675 جنيه، بما يعادل 412.81 دولار.

- كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم في أسواق المال 1,096,372 جنيه، ما يعادل 58,971 دولار أمريكي.