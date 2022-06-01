سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 1-6-2022 في محلات الصاغة

استمر تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلية، وأسواق المال العالمية، مدفوعا باستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة لمواجهة أزمة التضخم.

وتستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها المستمرة للقراء، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022، فضلا عن باقي أسعار أعيرة الذهب في السوق المحلية، كما يلي:

سعر الذهب عيار 18 و21 و24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 1 يونيو، نحو 1131 جنيها للبيع و1143 جنيها للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتبر الأكثر مبيعا، نحو 1037 جنيها للبيع و1048 جنيها للشراء، وبيع جرام الذهب عيار 18 بنحو 849 جنيهًا، و857 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء الموافق 1 يونيو، نحو 7920 جنيها للبيع و8000 جنيه للشراء.

سعر الكيلو الذهب

وسجل سعر الكيلو الذهب اليوم، 1,131,429 جنيه للبيع و1,142,857 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الأونصة اليوم 35,187 جنيه و35,543 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

ومن داخل أسوق المال، اليوم الأربعاء 1 يونيو، سجلت قيمة الذهب سواء للبيع أو الشراء، أسعارا متباينة عن الصاغة، وجاءت تفاصيلها كما يلي:

- وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 إلى 1,096 جنيها، بما يعادل 58.97 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 959.35 جنيه، بما يعادل 51.60 دولار.

- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 822.29 جنيه، بما يعادل 44.23 دولار في أسواق المال.

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,675 جنيها، بما يعادل 412.81 دولار.

- كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم في أسواق المال 1,096,372 جنيها، ما يعادل 58,971 دولارا أمريكيا.