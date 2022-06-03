سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-6-2022 في محلات الصاغة

تباينت أسعار الذهب في محلات الصاغة، اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022، وذلك على خلفية استمرار التوترات العالمية بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، لهذا يواصل الراغبون في الاستثمار أو المقبلين على الزواج في البحث يوميا عن أسعار الذهب، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21.

وتستعرض جريدة «الوطن»، في إطار خدماتها المقدمة لمتابعيها، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022، وذلك في كل من محلات الصاغة والأسواق المحلية المصرية، وأسواق المال العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 18 و21 و24

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر إقبالا من جانب المصريين، اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو، في محلات الصاغة بالأسواق المصرية، نحو 1000 جنيه للبيع و1010 جنيهات للشراء، كما وصل سعر عيار الذهب 24 لنحو 1143 جنيها للبيع و1154 جنيها للشراء، في حين يباع جرام الذهب من عيار 18 اليوم الجمعة بنحو 857 جنيهًا، و866 جنيها للشراء، كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022، نحو 8000 جنيه للبيع و8080 جنيها للشراء.

سعر الكيلو الذهب

ووصل سعر الكيلو الذهب اليوم الجمعة في محلات الصاغة، لنحو 1,142,857 جنيه للبيع و1,154,286 جنيه للشراء، فيما سجلت سعر الأونصة 35,187 جنيه و35,543 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وتواصل أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو، تذبذبها في أسواق المال العالمية، حيث تباينت الأسعار في عمليات الشراء أو البيع، وجاءت تفاصيلها كما يلي:

- وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 إلى 1,106 جنيه، بما يعادل 59.23 دولار.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 967.72 جنيه، بما يعادل 51.91 دولار.

- سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 829.47 جنيه، بما يعادل 44.49 دولار في أسواق المال.

- سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7,675 جنيه، بما يعادل 412.81 دولار.

- كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم في أسواق المال 1,096,372 جنيه، ما يعادل 58,971 دولار أمريكي.