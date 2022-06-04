حظك اليوم برج القوس السبت 4-6-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس سريع الغضب والانفعال، كما أنه وقت عصبيته لا يعلم ماذا يقول ويكون سليط اللسان كثيرًا ويكون متجاوزًا في حق من أمامه، إذ يعتقد أنه لا يخطئ أبدًا ويثق في رأيه، ويقول إن الآخرين هم من أوصلوه إلى تلك الحالة، ولكنه بعد أن يهدأ يدرك خطأه ويقدم الاعتذارات، إذ إنه رغم سلاطة لسانه وجرأته في الكلام فهو يتميز بقدرته على المداواة ومعالجة الجروح.

صفات مواليد برج القوس

يمتلك مولود برج القوس عاطفة متوقدة متوهجة ويُعرف بالحنان والرقة في تصرفاته مع الآخرين في لحظات هدوئه خاصة، كما أنه يعشق الأجواء الرومانسية والخيالية والمغامرات، ويعشق السفر والرحلات وركوب الدراجات، وتسلق الجبال وخوض مغامرات خطيرة، كما يتصف برج القوس بالكرم الزائد عن الحد الطبيعي ويتميز بالبراءة الدائمة مها كبر في العمر.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

رغم شعور مواليد برج القوس بالضغط والتشوش منذ فترة، إلا أن الوضع يتغير اليوم، إذ يتواجد القمر بمنزلهم التاسع عشر ما يمدهم بحب المعرفة، ويبدون ملهمين ومطلعين على الأمور والأشياء حولهم، وكل ما عليهم هو الانتباه لحقوقهم وعدم الدخول في مغامرات جديدة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

أشارت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن»، إلى أن مواليد برج القوس سيشعرون بالسعادة اليوم، ويؤدون الواجابات المطلوبة منهم على أكمل وجه ولن يقصروا تجاه العائلة.