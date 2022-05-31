حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 31-5-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليومي على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج القوس، الذي يحمل طابع ناري، ما يجعله سريع الغضب، لكن سرعان ما يراجع ذاته ويهدأ، لديه جرأة شديدة في حديثه مع الآخرين، وعندما يقع هذا البرج في الحب، يحرص على الحفاظ على حبه مدى الحياة.

ووفق الفلك، فإن مولود برج القوس يميل ويتوافق مع عدد من الأبراج الأخرى منها برج الحمل، برج الجوزاء، كما أنه يقع في المركز التاسع في قائمة الأبراج التي يتكون عددها من 12 برج، ويقع هذا البرج في المجموعة النارية، كما أنه يعيش الحرية، ودائما ما يبحث عن الوظائف التي تتناسب مع طباعه.

ومن مشاهير برج القوس رائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى.

واليوم الثلاثاء 31 مايو، يعرض موقع «الوطن» فيما يلي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

تميل اليوم لتحقيق نوع من الاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، حاول أن تتعامل بهدوء وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

إذا كنت متزوجا.. القمر في مواجهة برجك يدفعك لمهاجمة شريك حياتك.. لا تفقد أعصابك.