حظك اليوم برج الجدي السبت 4-6-2022 عاطفيا ومهنيا

تمتلك أنثى برج الجدي العديد من الصفات التي تميزها عن غيرها وتجعلها أقرب للمثالية، فهي صبورة لأبعد حد لا تمل سريعا وتستطيع التحمل مع شريك حياتها وتجاوز مختلف الظروف والمتاعب التي يمكن أن يمرا بها وينجحا في توطيد علاقتهما وسط تلك المصاعب التي يصعب على الآخرين تحملها، كما أنها مثاليّة وتبحث عن الكمال حيث أنها دائما ما تحرص على أن تؤدّي عملها بحرفيّة عالية حرصاً منها على أن تبلغ أعلى مرحلة ممكنة من الإتقان.

صفات أنثى برج الجدي

تحب أنثى برج الجدي الهدوء والصبر فهي لا تستعجل بأن تتقدّم خطوات عديدة في علاقاتها وتفكر كثيرا قبل اتخاذ أي قرار أو الدخول في علاقة عاطفية أو حتى امتهان مهنة معينة، كما أنها تتريث كثيرا في اختيارها، وهو ما يجعل الرجال يطنّون أنّها غير مهتمّة بهم، أو غير معجبة بما فيه الكفاية، كما تجدها راضية عن نفسها وفخورة وتعتز بما تفعله أو تقدمه أو تحقّقه، بالإضافة إلى أنّها عادة ما تعتدّ بمظهرها وتحب جمالها وتقدره حتى لو لم تكن على قدرا كبيرا من الجمال مقارنة بنساء أخريات.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

يطلب منك الفلك اليوم أن تكون مقتصدا مهما أتاك من أموال، كما يتواجد اقمر في منزل المدخرات فتتحسن حالتك المزاجية والمالية وتبدو اليوم متفائلا وأكثر إشراقا وتخطط جيدا للمستقبل، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن القمر يتواجد في منزلك الثامن مما يدفعك للاقتراب ممن تحب وقد تكتشف من حولك أمورا خافية كنت تجهلها أو لم تنتبه لها في الماضي.