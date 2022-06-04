أصالة بعد نجاح حفلها في دبي: الله يجمعنا دائما على الموسيقى المليانة حب ودفا

وجهت الفنانة أصالة الشكر لجمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام بعد نجاح حفلها الغنائي الذي أحيته منذ ساعات قليلة في دبي.

ونشرت أصالة مجموعة صور لها قبل الحفل وعلقت قائلة: «شكراً يا حبايبي في دبي على هالسّعادة الخالصة اللي غمرتوني فيها.. شكراً على شعور ما بعده شعور وإحساس ما مثله مثيل.. الله يجمعنا دائماً عالموسيقى المليانة حُبّ ووفا».

حفل أصالة في دبي

وشهد حفل أصالة اليوم في دبي إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث رفع الحفل لافتة كامل العدد، وغنت أصالة خلال الحفل مجموعة أغانٍ اختارها الجمهور وحرص على الغناء معها.

وحضرت أصالة إلى الحفل بصحبة زوجها فايق حسن والذي حرص أن يوصلها إلى سلم المسرح، وحضر معها أيضا نجلها الأكبر، وتألقت أصالة بفستان كالأميرات.

أصالة تروج لحفلها في دبي

وقبل الحفل بأيام روجت الفنانة أصالة لحفلها في دبي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام حيث كتبت أصالة قائلة: «في عاصمة السّعادة والأمان والجمال رح نجتمع سوا ورح نسمح للموسيقى تتدخّل بكلّ حواسنا.. نطير نبكي نفرح نرسم أحلى صور نحنا منها.. ونقول لليوم منّ أوّله بدنا نعيش جو دبي ونصير مجموعة سعادة.. كم يوم بيفصلنا ورح نسهر سوا بتاريخ».

آخر أعمال أصالة

وطرحت أصالة مؤخرًا أغنية تقول تبغاني عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي حققت نجاحا ونالت إشادات الجمهور.

أغنية تقول تبغاني، كلمات الأمير بدر بن محمد، ألحان بندر سعد، وتوزيع عصام الشرايطي.

وتقول كلمات أغنية تقول تبغاني: «تقول تبغاني وتبغيني ماجيك.. أجيك لوني على الكوع ماشي.. أسرع من الطرف لرتد لأجيك.. وجيك لوني طريح الفراشي…يالي تبشرني بصبحك لياليك…يالي حيات العمر دونك ولا شي..كانك تشوف اني معزك ومغليك…فعرف ترا روحي عشانك بلاشي».